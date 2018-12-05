Ustası babası, patronu ise ağabeyi çıktı

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Adana'da film gibi bir hayat hikayesi... Evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Faruk Ünal, yaptırdığı DNA testiyle yıllarca komşusu ve ustası bildiği kişinin babası, 26 yıl çalışıp emekliye ayrıldığı iş yeri sahibinin de ağabeyi olduğunu öğrendi. Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.'ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik'in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik'in kocası Ömer Ünal çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N. bir baba gibi kol kanat gerdi. İnşaat malzemeleri satan S.N., Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırıp sahip çıktı. S.N. bir süre sonra da Ünal'ı oğlu R.N.'nin fabrikasında 1987'de işe aldırdı. S.N. 2005'te Ünal'ın annesi ise 2011'de hayatını kaybetti. Annesi öldükten sonra Ünal'a çevredeki yaşlı vatandaşlar "Bu adamın çocuğu olabilirsiniz" dedi.Faruk Ünal, 2013'te çalıştığı yerden emekli oldu. Kimlikte ismi yazan babasını hiç görmeyen Ünal, gerçeği öğrenmek için S.N.'nin ailesini sıkıştırınca N. ailesinin en küçük oğlu F.N., DNA testi yaptırmaya karar verdi. Faruk Ünal ve F.N.'den alınan kan örnekleri test için İngiltere'ye gönderildi. Bir süre sonra gelen rapor, Ünal ve F.N.'nin yüzde 99.86 kardeş olduğunu gösterdi. Ünal, "Gerçek babamın kim olduğunu öğrendim ama babam mezarda, buruk bir sevinç var" diye konuştu. Avukat İsa Ayanoğlu ise "Bu dava soy bağının düzeltilmesiyle alakalı. Mahkeme sonucu yeterli bulmazsa babadan örnek alınacak" ifadesini kullandı.