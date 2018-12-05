Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Vicdansızsın Komşu

Vicdansızsın Komşu

Daha önce mültecileri soyup dövdükten sonra sınır dışı eden Yunan polisinin acımasızlığı bu kez can aldı. 3 sınırda donarak öldü

MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018
Vicdansızsın Komşu
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde 3 mülteci donarak ölmüş halde bulundu. Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyünde önceki gün göletin kenarında bulunan cesedin 35 yaşındaki Afganistanlı göçmene ait olduğu belirlendi. Göçmenin yarı çıplak bulunması, son günlerde Yunan devriyelerinin yakaladıkları göçmenleri soyarak Türkiye'ye geri göndermesi yönündeki uygulamayı hatırlattı. Ölen göçmenin elbiseleri alındığı için donarak can verdiği değerlendiriliyor. Bu olaydan bir gün sonra ise Adasarhanlı köyünde 2 göçmen donarak ölmüş halde bulundu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçaklardan Afganistanlı Jamaluddin Malangi (35), ölenlerden birini Yunanistan'daki karakolda gördüğünü söyledi. Malangi, Yunan polisinin acımasız Türk askerinin merhametli olduğunu dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vicdansızsın Komşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN