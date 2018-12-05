Vicdansızsın Komşu

BUGÜN NELER OLDU

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde 3 mülteci donarak ölmüş halde bulundu. Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyünde önceki gün göletin kenarında bulunan cesedin 35 yaşındaki Afganistanlı göçmene ait olduğu belirlendi. Göçmenin yarı çıplak bulunması, son günlerde Yunan devriyelerinin yakaladıkları göçmenleri soyarak Türkiye'ye geri göndermesi yönündeki uygulamayı hatırlattı. Ölen göçmenin elbiseleri alındığı için donarak can verdiği değerlendiriliyor. Bu olaydan bir gün sonra ise Adasarhanlı köyünde 2 göçmen donarak ölmüş halde bulundu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçaklardan Afganistanlı Jamaluddin Malangi (35), ölenlerden birini Yunanistan'daki karakolda gördüğünü söyledi. Malangi, Yunan polisinin acımasız Türk askerinin merhametli olduğunu dile getirdi.