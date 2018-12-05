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önünde şüpheli valiz alarmı

binası önüne bırakılan şüpheli valiz polis ekiplerini alarma geçirdi. Valizin sahibinin gelmesi üzerine durum normale döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 12:46
Yargıtay önünde şüpheli valiz alarmı
Olay, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki Yargıtay binası önünde bulunan valizi fark eden güvenlik görevlileri, valizde bomba olması ihtimaline karşın durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını güvenlik şeridiyle kapatarak, bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Bomba imha uzmanlarının beklendiği sırada olay yerine koşarak gelen bir kişi, bavulun kendisine ait olduğunu söyledi. Polis ekipleri, şahsın GBT sorgusunu yapmasının ardından valizi açmasına izin verdi. Valizin içindekilerin elbise olduğunun anlaşılması üzerine durum normale döndü.
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Yargıtay önünde şüpheli valiz alarmı
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