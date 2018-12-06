Antalya'daki vahşetin cezası belli oldu!

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep G, müşteki Melike G. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Recep G, sık sık evi terk eden eşinin kendisini darbettirmeye çalıştığını öne sürdü.

Buluştuğu eşinin yanından ayrıldığı sırada yerden taş alarak fırlattığını ve yere düştüğünü savunan Recep G, "Üzerime saldırdığı sırada elindeki taşı aldım. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Melike'ye birkaç kez vurdum, ittirdim. Yuvarlanarak başını kayaya çarptı." dedi.

Sağlık ekibini kendisinin çağırdığını belirten Recep G, öldürme kastının olmadığını, bu nedenle beraatini talep ettiğini dile getirdi.

8 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Recep G'yi, eşe yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Melike G, adliye çıkışında gazetecilere, bir süre hastanede kaldıktan sonra 2 ay kadar babasının kendisine baktığını söyledi.

Tedavi sürecince tek başına evin içinde bile yürüyemediğini belirten Melike G, "Daha sonra dikişlerim alındı ama parmağımdaki kırık kemik kaynamadı. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi." dedi.

Melike G, maruz kaldığı şiddetin etkileri nedeniyle çalışamadığını, bu nedenle çocuklarına kavuşamadığını dile getirdi.

Biri 5 diğer 3 yaşındaki 2 çocuğunun bir ay süreyle devlet korumasına alındıktan sonra geçici olarak kayınpederine verildiğini anlatan Melike G, "Çocuklarımı göremiyorum, arada bir konuşuyorum. Olayın etkilerini atabilmek için psikolojik tedavi görüyorum. Doktor, bu süreçte etkilenmemem için çocuklarımla görüşmemi istemiyor. Yaklaşık bir sene boyunca kendimi toparlayana kadar çocuklarımı belirli aralıklarla göreceğim." diye konuştu.

BAŞINA 50 DİKİŞ ATILMIŞTI

Antalya'da aralarında sorunlar bulunan Recep G. (30) ile konuşmak için buluşan Melike G, 27 Ağustos'ta yaşanan kavga sırasında eşinin taşla vurması nedeniyle başı ve kolundan yaralandığını iddia etmişti. Hastaneye kaldırılan kadının başına 50 dikiş atılmış, kolu ve parmaklarında kırık ile vücudunda doku zedelenmeleri tespit edilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Recep G. tutuklanmıştı.