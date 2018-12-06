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aktüel gürünleri kataloğu açıklandı! 7 Kasım Cuma ürünleri bu hafta listesinde neler var?

Milyonlarca kişi bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu heyecanla bekliyordu. marketler zinciri resmi internet sitesinden beklenen listeyi yayınladı. ürünleri arasında müşterilerin yüzünü güldürecek birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Hiç şüphesiz en çok ilgi görecek olan ise ‘cep telefonu’ fırsatı. 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu tam sayfa listesini burada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 09:43
BİM aktüel gürünleri kataloğu açıklandı! 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta listesinde neler var?

Ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri kataloğu da yayınlandı. Cep telefonu, ısıtıcı, kahve makinası, ütü, tava, tencere ve daha birçok ürün önümüzdeki hafta indirimli fırsatlar ile satışa sunuluyor. Cuma sabahı saatlerinden itibaren bu ürünlere sahip olmak isteyenler en yakınındaki markete gitmek için yola koyulacak. BİM aktüel ürünleri bu haftanın kataloğu buradan görüntüleyebilirsiniz. İşte 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

7 Kasım Cuma satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

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BİM aktüel gürünleri kataloğu açıklandı! 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta listesinde neler var?
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