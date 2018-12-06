CHP’li ilçe başkanı tefecilikten gözaltında

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Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda aralarında CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 25 adrese şafak vakti eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyi Erhan Karaoğlu'nun da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, kredi kartı ile 81 bin lira para bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.Öte yandan Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişileri tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda D.Y., F.Y., İ.D., İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı.