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Demirtaş'ın tahliye talebine bir ret daha

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Eş Genel Başkanı 'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazı reddetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 19:40
Demirtaş'ın tahliye talebine bir ret daha

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti.

Demirtaş'ın avukatlar, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti.

Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Demirtaş'ın tahliye talebine bir ret daha
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