Erzincan’da 1 ton 271 kg uyuşturucu ele geçirildi

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Erzincan'da durdurulan bir TIR'da, daralı ağırlığıyla bin 271 kg eroin ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında TIR'ı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı. Aramalarda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen TIR'ın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan daralı ağırlığıyla bin 271 kg eroin ele geçirildi. TIR'daki 3 kişi gözaltına alındı. Bölgeye giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladı.