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'nda hırsızlık operasyonu

'da polis ekipleri tarafından 'nda düzenlenen hırsızlık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 05:44
Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık operasyonu
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki yolcu bagajlarında son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle Çubuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında çalışan çok sayıda kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu, yer hizmetleri şirketlerinde çalışan 16 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık operasyonu
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