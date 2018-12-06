İstanbul Maltepe'de asker uğurlama konvoyunda drift yaptı, gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasını tespit etti.

YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY EHLİYETİNE EL KONULDU

Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay el konuldu.

MOTOSİKLETİ DE "TEHLİKELİ" KULLANMIŞ

Öte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullanıyor.