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''e özendi, 1993 model otomobilini konuşturdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, bir dönem televizyonda yayınlanan "" adlı diziye özenerek, 19 yıldır bindiği Kuş serisi otomobilini konuşur hale getirirken akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen bazı fonksiyonlar kazandırdı. Otomobilin motoru bu sayede cep telefona yüklenen yazılımla uzaktan kontak anahtarı kullanılmadan çalıştırılabiliyor, cam ve kapıları da açılabiliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 12:50
'Kara Şimşek'e özendi, 1993 model otomobilini konuşturdu

Beyşehir'de bir kamu kurumunda görev yapan yüksek okul mezunu olan 45 yaşındaki Aytekin Çınar, 19 yıldır bindiği ama artık üretimi yapılmayan Kuş serisi otomobiline görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı ilginç bazı fonksiyonlar kazandırdı. Çınar, boş zamanlarında elektronik, yazılım ve donanım işleriyle uğraştığını belirterek, bir zamanlar televizyonlarda herkesin severek izlediği dizi film ''ten etkilenerek 19 yıldır bindiği otomobilini uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda konuşur hale getirerek, akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen bazı fonksiyonel özellikler kazandırdığını söyledi.

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'Kara Şimşek'e özendi, 1993 model otomobilini konuşturdu
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