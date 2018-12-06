'Kara Şimşek'e özendi, 1993 model otomobilini konuşturdu

Beyşehir'de bir kamu kurumunda görev yapan yüksek okul mezunu olan 45 yaşındaki Aytekin Çınar, 19 yıldır bindiği ama artık üretimi yapılmayan Kuş serisi otomobiline görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı ilginç bazı fonksiyonlar kazandırdı. Çınar, boş zamanlarında elektronik, yazılım ve donanım işleriyle uğraştığını belirterek, bir zamanlar televizyonlarda herkesin severek izlediği dizi film 'Kara Şimşek'ten etkilenerek 19 yıldır bindiği otomobilini uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda konuşur hale getirerek, akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen bazı fonksiyonel özellikler kazandırdığını söyledi.