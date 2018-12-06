Karadağ Kültür Bakanı Beşiktaş’ta kaza geçirdi

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Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic, İstanbul Beşiktaş'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sağanak yağışta Levent'ten Beşiktaş istikametine ilerleyen Bogdanovic'in makam aracına tünelden çıktığı sırada kendisini takip eden koruma aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Bogdanovic ve yanındaki kişi, hasarlı makam aracıyla hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi. Yaklaşık 1 saat süren tetkiklerin ardından Bakan Bogdanovic ve yanındaki kişi aynı makam aracıyla hastaneden ayrıldı.