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Kayıp kadın su kuyusunda bulundu

'da dün jandarmaya kayıp başvurusu yapılan kadın su kuyusunda bitkin halde bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 21:07
Kayıp kadın su kuyusunda bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan Feride Başyurt'tan (53) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla mahalle kırsalında arama çalışması başlattı.

10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUDA BULUNDU

Başyurt, ekipler tarafından bir bahçede 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bitkin halde bulundu.

İçinde bir miktar su olan kuyudan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başyurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kayıp kadın su kuyusunda bulundu
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