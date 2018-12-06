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Kocasından miras kalan araca gözü gibi bakıyor

Ordulu yaşlı kadın, vefat eden kocasından miras kalan 1957 model otomobile gözü gibi bakıyor, fırsat buldukça tozunu alıyor‘. Yer uçağı’ olarak adlandırdığı aracın koltuğuna her oturduğunda eski günler hatırlayan Ayşe Özgülçin, otomobil ile güzel günlerinin olduğunu belirtiyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 09:58
Kocasından miras kalan araca gözü gibi bakıyor

İstanbul'da 61 yıl önce sıfır kilometre olarak satın alınan 1957 model Dodge Kingsway marka otomobil, kısa bir süre kullanıldıktan sonra, Ali Bülent Özgülçin isimli Ordulu bir kişi tarafından satın alındı. Aracın ilk sahibi olan dayısından otomobili satın aldıktan sonra bir dönem taksi olarak kullanan Özgülçin, 1983 yılında 'da dükkan açtıktan sonra kente yerleşti. İstanbul sokaklarında tozu dumana katan otomobilini de kente getiren ve kullanmaya devam eden Ali Bülent Özgülçin, yıllarını verdiği klasik otomobilini gözünden dahi sakınarak yıllarca korumaya çalıştı.

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Kocasından miras kalan araca gözü gibi bakıyor
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