Konyaaltı konserinde 8 şehit için söyledi

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Antalya Konyaaltı Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Haluk Levent konserin tüm gelirini şehit ailelerine bağışladı. 4 Ekim'de Batman'da yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 askerimiz şehit olmuştu. Konser öncesi sosyal medya hesabından 'Antalya konserimizin tüm sanatçı geliri, şehit olan koca yürekli canların ailelerine bağışlanacak' açıklamasını yapan Levent, sözünü tuttu. Ünlü sanatçı, konserden kazandığı 112 bin TL'yi Batman'da şehit olan 8 askerimizin ailelerine bağışladı. Batman'daki hain saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un babası Yücel Ulus da "Haluk Levent'e çok teşekkür ederiz. Çok duyarlı bir sanatçı. Konser öncesi verdiği sözü tuttu. Şehit ailesi olarak bize 14 bin TL bağışta bulundu" dedi.