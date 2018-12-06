Mersin'de beklenen yağış başladı

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Mersin kent merkezi ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla'da metrekareye 100 ila 200; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerinde ise metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış beklendiğini duyurup sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Bunun üzerine Mersin Valisi Ali İhsan Su, şehir merkezi ve ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personellerinin ise idari izinli sayılacağını duyurdu. İki gündür aralıklarla devam eden yağış, yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeni ile herhangi bir baskın ve sel yaşanmazken, şehrin bazı bölgelerinde yollarda oluşan su yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Okulların tatil olmasının da etkisi ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tıkanan su giderlerini açmak için yoğun mesai harcadı.Tahminlere göre kuvvetli sağanak yağış yarına kadar sürecek, kentin yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

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