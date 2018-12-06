Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Günlerdir özellikle İstanbul'da yoğun yağışlı ve soğuk bir hava hakim oluyor. Dün gün içinde yağışlar biraz daha azalsa da soğuk hava akşam saatlerinde kendini daha sert hissettirmeye başladı. Soğuk havaların etkin olması nedeniyle Türkiye genelinde artık hava durumu araştırmaları rutin bir hal almaya başladı. Birçok vatandaş arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak gelen raporlar doğrultusunda en doğru ve güvenilir bilgiyi sizler için hazırlamaya çalıştık. İşte İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtını ve hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?