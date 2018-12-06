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'den son dakika açıklaması! 'da bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş günlerdir dengesiz giden olması nedeniyle 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle 'da bu sabah da soğuk etkisini sürdürürken, bireylerin en çok merak ettikleri konulardan biri ise gün içinde hava durumunun nasıl olacağı, sıcaklıklarının ciddi oranda düşmesi neticesinde İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu da merak edilenler arasında. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte o açıklamalar... İstanbul , Ankara, İzmir ve il il bölge bölge meteoroloji'den gelen uyarılar...

Giriş Tarihi: 7.12.2018 07:18
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Günlerdir özellikle İstanbul'da yoğun yağışlı ve soğuk bir hava hakim oluyor. Dün gün içinde yağışlar biraz daha azalsa da soğuk hava akşam saatlerinde kendini daha sert hissettirmeye başladı. Soğuk havaların etkin olması nedeniyle Türkiye genelinde artık hava durumu araştırmaları rutin bir hal almaya başladı. Birçok vatandaş arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak gelen raporlar doğrultusunda en doğru ve güvenilir bilgiyi sizler için hazırlamaya çalıştık. İşte İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtını ve hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
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