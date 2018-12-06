Minik Arda, kamyonetle duvar arasında ezildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda Ay yaşamını yitirdi. Kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Hayri E., Yeşilyurt Mahallesi'nde Mehmet-Zeynep Ay çiftinin evinin önünde durup yan kapağını açtı. Satış yapan satıcı, kapağı kapatmadan hareket edince, görme engelli dedesi Ahmet Ay ile araç çevresinde dolaşan minik Arda, kamyonetin açık kapağıyla duvar arasında sıkıştı. Dedesi ile hastaneye kaldırılan minik Arda kurtarılamadı. Dedenin tedavisi sürerken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.