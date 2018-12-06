Sağlık lisesinde ‘etik’ skandal...

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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümünde öğrenim gören 14 yaşındaki Berkay Künen, teneffüs arasında parmağını sıraya sıkıştırınca yaralandı. Öğrencinin parmağında önemli bir şey olmadığını iddia eden okul idaresi "Bu sebeple okula 112 çağırmanın etik olmayacağına" kanaat getirdi. Parmağında kırık olduğu belirlenen öğrenci saatler sonra ameliyata alındı. Kaymakamlık etik tartışmasının yaşandığı sağlık lisesinin idarecileri ve nöbetçi öğretmen hakkında inceleme başlattı. Öğrencinin halası Mesude Künen, yaşananların hiçbir şekilde etik olmadığını savunarak, "Bu durumdan kesinlikle şikâyetçi olmayı düşünüyorum. Parmağının sakat kalma ihtimali var. Üstüne sağlık okulunda böyle bir olay nasıl olur ve müdahale etmezler aklım almıyor" dedi.