Sevgilisini 5 yerinden bıçaklayan aşçı: Gururumu ayaklar altına aldım

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sevgilisi Serpil A.'yı (41) 5 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan tutuklu sanık aşçı Kaner K. (48), hakim karşısına çıkarıldı. Kaner K., duruşmada, "Serpil hanımı çok sevdim. Onun yüzünden çocuklarımı terk ettim. Beni terk ettiği zaman otogarda, herkesin önünde diz çöktüm; ayaklarını öptüm, erkeklik gururumu ayaklar altına aldım" dedi.

Olay, ağustos ayında, Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Polatlı'dan Antalya'ya kızıyla birlikte çalışmaya gelen Serpil A., otellerde aşçılık yapan Kaner K. ile tanıştı. 25 yıllık evliliğini 6 sene önce bitiren Kaner K., aşık olduğu Serpil A. ile Kemer'de birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Serpil A. ile aralarında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yüzünden tartışma çıkan Kaner K., uzaklaştırma cezası aldı. Kaner K., kendisini terk eden kadını alışveriş yaptığı market önünde 5 kez bıçaklayıp, ağır yaraladı. Kaner K., olay yerine yakın noktada jandarma tarafından yakalanırken, Sepil A. ise Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaner K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serpil A. da tedavisinin ardından Ankara Polatlı'ya geri döndü.

'MERHAMET EDİP, SEVDİM'

Tutuklu sanık Kaner K., Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Serpil A.'nın "'Seni öldüreceğim' diyerek, bana saldırdı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Kaner K., olayı MOBESE kamerası altında gerçekleştirdiğini ve bıçakladığı kadına sadece "Serpil hanım nasılsınız?" dediğini iddia etti. Serpil A.'nın, bu sözlerine hakaretle karşılık verdiğini ileri süren Kaner K., dayanamayarak, kadını bıçakladığını söyledi.

Kaner K., savunması sırasında, sık sık Serpil K.'ye olan aşkına vurgu yaptı. Otellerde 5 yıldır mutfak şefi olarak çalıştığını kaydeden Kaner K., "Eşimle 25 yıllık evliliğimi 6 yıl önce bitirdim. O günden bu yana hiçbir kadınla ilişkim olmadı. Serpil A. ile 14 Mayıs tarihinde Lara'da otobüste tanıştım. Ankara'dan eski kocasının şiddetinden kaçtığını ve kızına bakmak için işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de kendisine isterse onu mutfak bölümüne, kızını da komi olarak çalıştırabileceğimi söyledim. Merhamet edip, acıdım; ama sevdim, gönlüm ona kaydı" dedi.

Serpil A.'nın, kızının arkadaşının evinde kaldığını ve kendisine ev tutmak istediğini söylediğini kaydeden Kaner K., şöyle konuştu:

"Onlarla Kemer Tatil Köyü'nde birlikte oturmaya başladık. Eski kocasından korkuyordu. Eşi onu tehdit ediyordu. Beni de eski eşiyle konuşturdu. Eşi bana da tehdit mesajları attı. Serpil A.'ya tehditlerden dolayı şikayetçi olmasını istedim. O da elinde uygunsuz görüntülerinin olduğunu, bu nedenle kendisinden şikayetçi olamadığını söyledi. Nereden bileyim ki meğerse ben 5'inci kocasıymışım."

'ERKEKLİK GURURUMU AYAKLAR ALTINA ALDIM'

Serpil A.'nın bir eşinden para, diğerinden ev aldığını sonradan öğrendiğini öne süren Kaner K., "Ben Serpil hanımı çok sevdim. Onun yüzünden çocuklarımı terk ettim. Onun için bir seferinde kendimi yaktım. Beni terk ettiği zaman da otogarda herkesin önünde diz çöktüm, ayaklarını öptüm, erkeklik gururumu ayaklar altına aldım" dedi.

Serpil A. ile tartışma sonunda kendisi için uzaklaştırma kararı alındığını kaydeden Kaner K., "Serpil hanım Ankara'dayken benim cep telefonumdan kendi fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Sonrasında ben atmışım gibi bana 'Sen attın, hemen kaldır' dedi. Ben de onun attığını söyleyince aramızda tartışma çıktı. Bundan dolayı bana uzaklaştırma kararı verildi" diye konuştu.

'KAÇ KEZ VURDUM, HATIRLAMIYORUM'

Olay günü kendisiyle konuşmak için yanına gittiğini dile getiren Kaner K., "Ben ona 'Serpil hanım nasılsın?' dedim. O bana 'Sen nasıl bir erkeksin' dedi. Beni tahrik eden konuşmalar yaptı. Ben de dayanamadım, bıçakladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Hakimin "Madem seviyorsun, neden bıçakladın?" sorusuna Kaner K., "Çocuklarım da bana bu ilişki için 'Yapma baba' dediler; ama ne bileyim işte, onu çok sevdim. Kendimi yaktım" diye yanıt verdi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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