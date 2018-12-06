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haber: Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüş

haberi... ’in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç'ın babası Onur Kırçıl, "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu dövüp öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 19:31
Son dakika haber: Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüş

Mersin'in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç'ın babası Onur Kırçıl, "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu dövüp öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.

Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüşler...

Barbaros Mahallesi'nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B.'ye (41) 5 ay önce babası tarafından emanet edilen 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl "merdivenden düştü" denilerek kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Son dakika haber: Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüş
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