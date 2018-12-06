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"'ın Elinden "

'ın başkenti Budapeşte'de '''ın Elinden '' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü () Merkezinde, Macar sanatçı Karoly Szelenyi'nin fotoğraflarından oluşan ''Sultan Süleyman'ın Elinden Kutsal Taç'' konulu sergi sanatseverlerle buluştu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 23:37
Sultan Süleyman'ın Elinden Kutsal Taç

Açılışta konuşma yapan Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, Macar krallarının taktığı "Kutsal Taç"ın, Osmanlı Devleti'nin 1529 yılındaki Macaristan seferinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eline geçtiğini söyledi.

"SADECE BİR TAÇ DEĞİL"

Seferde Küçük Bali Bey'in Kutsal Taç'ın korunduğu şehir olan Vişegrad'ı aldığını ve tacı Budin'e götürdüğünü kaydeden Hovari ''Sultan daha sonra Janos Szapolyai'nin pozisyonunu güçlendirmek için tacı kendisine teslim etti.

"MACAR DEVLETİNİN SEMBOLÜ"

Günümüze kadar ulaşan bilgilere göre de Kanuni Sultan Süleyman ve yöneticileri, Macar krallarına takılan Kutsal Taç'ın sadece bir süs ya da mücevher olmadığını, hukuki özelliğe sahip Macar devletinin sembolü olduğunun farkındaydılar.'' diye konuştu.

KUTSAL TAÇ YILI

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın 40 yıl önce Kutsal Taç'ı Amerika'dan geri aldığını ve bu yüzden 2018'in ülkede "Kutsal Taç Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Szelenyi'nin, Kutsal Taç ve taç giyme töreninde kullanılan pelerin ve bazı nesneleri yakından fotoğraflama imkanı elde eden nadir sanatçılardan birisi olduğunu aktaran Abdikoğlu, bu fotoğraflardan oluşan sergiyi sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da katıldı.

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