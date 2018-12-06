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Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan sanığa 4 yıl 2 ay ceza

'ta zorla öpmek istediği kadın tarafından dili kopartılan sanık, "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 15:57
Zorla öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan sanığa 4 yıl 2 ay ceza

Esenyurt'ta 14 Mart 2016'da otobüs durağında bulunan E.O.'yu zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen M.O.'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme tarafından sanığa "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kemoterapi tedavisi gören sanık ve müşteki katılmazken, tarafların avukatları katıldı.
Eski sevgilisine benzettiği için müvekkilinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık avukatı Beyza Toprak, mahkeme heyetine eski kız arkadaşın benzerliğini kanıtlamak için fotoğraf sundu. Sanık avukatı ayrıca mağdurun iddia ettiği gibi dil koptuktan sonra da tacizin devam etmesinin hayatın olağan akışında olamayacağını ifade etti.

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Duruşmada konuşan müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Zehra Şahin Yeşil ise sanığın ceza almasını ve tutuklanması talep etti.
Mahkeme heyetince sanık, "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü.

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