Antalya polisinden "guten morgen" operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Antalya Emniyetinden yapılan açıklamada, "guten morgen (günaydın) adlı operasyon kapsamında Türk polisine başvuran 3 Alman vatandaşının daha 250 bin avrosunun alındığını belirterek şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

Öte yandan şüphelilerin ev ve çağrı merkezi gibi kullandıkları iş yerlerinde 3 tabanca, bir miktar esrar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart ve dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 40 bin lira ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 200 polisle 5 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşının 500 bin avro dolandırdığı iddia edilmişti.