BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıktı! 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğunda neler var?

Ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri kataloğu da yayınlandı. Cep telefonu, ısıtıcı, kahve makinası, ütü, tava, tencere ve daha birçok ürün önümüzdeki hafta indirimli fırsatlar ile satışa sunuluyor. Cuma sabahı saatlerinden itibaren bu ürünlere sahip olmak isteyenler en yakınındaki markete gitmek için yola koyulacak. BİM aktüel ürünleri bu haftanın kataloğu buradan görüntüleyebilirsiniz. İşte 7 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

7 Kasım Cuma satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

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