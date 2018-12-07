Bursa'da çok sayıda silah yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin son zamanlarda sorumluluk bölgesinde meydana gelen silahla yaralama, trafik güvenliğinin tehlike sokulması, meskun mahalde silah kullanma ve buna benzer olayların önüne geçebilmek için bu olaylarda kullanılan ruhsatsız silahları imal ederek ticaretini yapan şahıslar ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

NE ARARSAN VAR!

Açık kimlikleri tespit edilen şüpheliler takip altına alınarak ikamet ve iş yerlerinde arama kararıyla yapılan aramalar sonucunda 3 adet namlusu açılmış vaziyette kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet namlu kısmı kesilmiş ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet gri renkli ruhsatsız tabanca, 1 adet namlu kısmı kesilmiş sürgü kısmı ayrılmış vaziyette ruhsatsız tabanca, 1 adet siyah renkli silah kabzası, 4 adet yayları açılmış vaziyette şarjör, 3 adet sürgü düşürücü aparatı, 4 adet icra mili, 4 adet icra mili yayı ve 2 adet emniyet piminin yanı sıra silah yapımında sökme ve takma işlemlerinde kullanılan çekiç, tornavida ve tamirat malzemeleri ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.