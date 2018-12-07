FETÖ sanığı eski hakim Kılınç çiftine hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski hakim Fatih Kılınç ve eşi Leyla Kılınç ile avukatları katıldı.
Fatih Kılınç, savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini istedi.
"DELİLLER DİKKATE ALINARAK..."
Sanık eski hakim Leyla Kılınç da FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.FETÖ’CÜLERE HAKİM AYARI: BÖYLE PİŞMANLIK OLMAZ, ANLAT...
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Fatih Kılınç ve Leyla Kılınç'ı ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.