Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ sanığı eski hakim Kılınç çiftine hapis cezası

sanığı eski hakim Kılınç çiftine hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski hakim çifte 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 17:24
FETÖ sanığı eski hakim Kılınç çiftine hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski hakim Fatih Kılınç ve eşi Leyla Kılınç ile avukatları katıldı.

Fatih Kılınç, savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini istedi.

FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma

"DELİLLER DİKKATE ALINARAK..."

Sanık eski hakim Leyla Kılınç da FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ’CÜLERE HAKİM AYARI: BÖYLE PİŞMANLIK OLMAZ, ANLAT...

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Fatih Kılınç ve Leyla Kılınç'ı ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığı eski hakim Kılınç çiftine hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN