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Firari ’cü öğretmen motosiklet üzerinde yakalandı

’da polisin trafikteki kontrolünde eskiden okulunda çalıştığı belirlenen ve bir süredir aranan öğretmen motosiklet üzerinde yakalandı. Şahıs, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 18:18
Firari FETÖ’cü öğretmen motosiklet üzerinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Isparta şehir içinde motosiklet uygulaması yapan trafik ekipleri, kontrol esnasında, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Trafik yönünden denetim yaparken, aynı zamanda sürücünün Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Z.D. isimli şahsın FETÖ ile iltisaklı Altınbaşak Okulunda çalışmış olduğunu ve Isparta Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt��ne üye olma' suçundan arandığını tespit etti.
Yakalanan Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Firari FETÖ’cü öğretmen motosiklet üzerinde yakalandı
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