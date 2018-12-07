Harçlıktan 1 lirayla 40 sıcak yuva

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) "Okullarda Orman Programı" kapsamında kuşları soğuktan korumak için 40 kuş yuvası hazırladı.

PROJEDE 500 ÖĞRENCİ YER ALDI

Okulun ana sınıfından dördüncü sınıf öğrencilerine kadar toplamda bin 500 öğrencinin projede yer aldığını belirten sınıf öğretmeni Şebnem Yaşarkip, "Biz TÜRÇEV'in 'Okullarda Orman Programı'nın başlıklarından biri olan kuş yuvaları projesini biraz genişleterek tüm sınıflara yaydık. Okuldaki tüm öğrencilerimizin katkıda bulunduğu projemizin güzel olduğuna inanıyoruz. Proje için her çocuk harçlığından 1 lira ayırarak kendi kuş yuvasını aldı. İlerleyen dönemlerde, kedi evi boyayıp onlara mama hazırlayarak projenin devamlılığını sağlamayı da düşünüyoruz." diye konuştu.

Projenin amacına da değinen Yaşarkip, sokak hayvanlarına karşı çocukların duyarlılığını geliştirmek istediklerini belirtti. Çocukların, kuşların beslenebildiğini değil de sadece gökte uçabildiğini sandıklarını kaydeden Yaşarkip, "En azından kuşların sadece gökte uçan canlılar olmadıklarını, gerçekten yuvaya ve bir şeyler yeme ihtiyaç duyduklarını bilsinler istedik." dedi.

Kuşları soğuktan korumak amacıyla 40 kuş yuvası hazırlayan Bahçelievler TOKİ Halit Öge İlkokulu öğrencileri onlara sıcak bir yuva sunmanın mutluluğunu yaşadı. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) "Okullarda Orman Programı" kapsamında kuşları soğuktan korumak için 40 kuş yuvası hazırladı.

Okulun ana sınıfından dördüncü sınıf öğrencilerine kadar toplamda bin 500 öğrencinin projede yer aldığını belirten sınıf öğretmeni Şebnem Yaşarkip, "Biz TÜRÇEV'in 'Okullarda Orman Programı'nın başlıklarından biri olan kuş yuvaları projesini biraz genişleterek tüm sınıflara yaydık. Okuldaki tüm öğrencilerimizin katkıda bulunduğu projemizin güzel olduğuna inanıyoruz. Proje için her çocuk harçlığından 1 lira ayırarak kendi kuş yuvasını aldı. İlerleyen dönemlerde, kedi evi boyayıp onlara mama hazırlayarak projenin devamlılığını sağlamayı da düşünüyoruz." diye konuştu.

Projenin amacına da değinen Yaşarkip, sokak hayvanlarına karşı çocukların duyarlılığını geliştirmek istediklerini belirtti. Çocukların, kuşların beslenebildiğini değil de sadece gökte uçabildiğini sandıklarını kaydeden Yaşarkip, "En azından kuşların sadece gökte uçan canlılar olmadıklarını, gerçekten yuvaya ve bir şeyler yeme ihtiyaç duyduklarını bilsinler istedik." dedi.