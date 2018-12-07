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Hızını alamayan otomobil evin bahçesine uçtuKazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı

'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 16:46
Hızını alamayan otomobil evin bahçesine uçtuKazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı
Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi 884/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Kayacık yönetimindeki 41 D 6336 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada yolun sağında bulunan ıslak ve kaygan zeminde kontrolden çıktı. Savrulan araç yokuş aşağı kayarak yolun bitimindeki evin bahçesine uçtu. Tek katlı evin bahçesine uçarak ters dönen ve aracın içinde sıkışan sürücü ise yaralandı.

Kazayı görenleri ihbarı sonrasında olay yerine yerine gelen itfaiye ve ambulans ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Kayacık, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Fatih devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Hızını alamayan otomobil evin bahçesine uçtuKazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı
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