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’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

’da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurarak arama yaptığı iki araçta tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 17:09
Karaman’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez ve Ayrancı ilçesinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 37 adet sikke, 10 adet obje, 3 adet yüzük, 2 adet ok ucu ve 2 adet bronz heykel olmak üzere toplam 54 adet malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Karaman Müzesine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.E., M.S. ve C.T.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Karaman’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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