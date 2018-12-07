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Kredi çektiği için şikayetçi oldu

'nin Keşan ilçesinde öğretmen N.G., telefon dolandırıcısının hesabına 20 bin lirayı yatırmaktan son anda vazgeçti. Polise başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 17:01
Kredi çektiği için şikayetçi oldu

Keşan'daki bir okulda öğretmenlik yapan N.G.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser' olarak tanıttı.

"FETÖ'CÜ ÖĞRENCİLER" DİYEREK...

Bu kişi, okuldaki öğrencilerden bazılarının FETÖ üyesi olduğunu ve okulun kablosuz internetini kullanarak yasadışı işlemler yaptıklarını iddia ederek 20 bin lira istedi.

Bakın nasıl uzlaştılar...

20 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

N.G., bir bankanın şubesine giderek 20 bin lira kredi çekti. Bir süre sonra kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden N.G., parayı verilen hesaba yatırmaktan vazgeçti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu kaydederek, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kredi çektiği için şikayetçi oldu
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