Kredi çektiği için şikayetçi oldu

Keşan'daki bir okulda öğretmenlik yapan N.G.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser' olarak tanıttı.

"FETÖ'CÜ ÖĞRENCİLER" DİYEREK...

Bu kişi, okuldaki öğrencilerden bazılarının FETÖ üyesi olduğunu ve okulun kablosuz internetini kullanarak yasadışı işlemler yaptıklarını iddia ederek 20 bin lira istedi.

20 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

N.G., bir bankanın şubesine giderek 20 bin lira kredi çekti. Bir süre sonra kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden N.G., parayı verilen hesaba yatırmaktan vazgeçti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.G., bankadan kredi çektiği için mağdur olduğunu kaydederek, şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.