Liseli Ali Serhat’ın son sözü zehir tacirini yakalattı

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Uyuşturucu tacirleri bu kez İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Serhat S.'yi hayattan kopardı. İstanbul Ataköy'de 2 Aralık'ta meydana gelen olay şöyle gelişti. Lise öğrencisi Ali Serhat S. iddiaya göre daha önceden satın aldığı uyuşturucu maddeyi kullandı. Ali Serhat S., uyuşturucu maddenin etkisindeyken durumu babasına söyleyerek "Baba ben uyuşturucu kullandım" dedi. Ardından odasına giden Serhat S., 10. kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Ali Serhat olay yerinde hayatını kaybetti. Babanın ifadeleri üzerine polis Ali Serhat'ın uyuşturucu maddeyi birlikte satın aldığı arkadaşına ulaştı. Arkadaşı polise verdiği ifadede telefonla birisini aradıklarını ve ondan uyuşturucu madde satın aldıklarını belirtti. Telefon numarası üzerinden araştırma yapan Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Yasin N.'yi Çatalca'da bir evde gözaltına aldı. Şüphelinin cebinde de 2.5 gram uyuşturucu madde bulundu. Yasin N.'nin uyuşturucu madde bulundurmaktan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.