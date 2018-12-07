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- Mahsur kaldığı dağdan 8 buçuk saate kurtarılan İranlı yaşadıklarını anlattı- Amatör dağcılar yerlerini belli etmek için elbiselerini yaktı- Uçurumdan düşen dağcı ağaçlara takılıp kayaların üstüne düşmekten kurtuldu(Fotoğraflı)Ali İbilemeDENİZLİ (İHA) - Denizli'de arkadaşıyla çıktığı dağda düşüp yaralanan ve 8 buçuk saate kurtarılan İranlı genç, yaşadıklarını anlattı. Dağda yerlerini belli etmek için elbiselerini yaktıklarını söyleyen genç, o anda ölümden çok korktuğunu ancak iyileşince tekrar dağa çıkacağını kaydetti.Denizli'de 1 Aralık tarihinde çıktıkları dağda düşüp yaralanan ve mahsur kalan İranlı amatör dağcılar Mohsen Jamali (27) ve Ramin Sasari (30), 8 buçuk saatlik bir operasyonla kurtarıldı. Drone ve gece görüş kamerasının da kullanıldığı operasyonda 70 kişilik bir ekip, dağcıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan Mohsen Jamali, kafasından ve bacaklarından ağır yaralanırken, Ramin Sasari ise göğüs bölgesinden darbe aldı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve beyin kanaması da geçiren Mohsen Jamali, hayati tehlikeyi atlatarak geçtiğimiz gün kendisine geldi."Ağaçlar beni kurtardı"Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Jamali, dağa gezmek için çıktıklarını ancak kaygan zeminde kayarak kayalıklardan aşağı düştüğünü söyledi. Jamali, düştüğü sırada ağaçlara takıldığını ve kayaların bulunduğu alana düşmekten son anda kurtulduğunu kaydetti. Uyarılara rağmen çıkmaya devam ettiğini belirten Jamali, arkadaşının da kendisinin yanına gelmek 1 saat çaba sarf ettiğini ve gelirken düşüp yaralandığını söyledi."Elbiselerimizi yaktık"O anda gözünün hiçbir şeyi net görmediğini ve telefonundan sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini ifade eden Jamali, "Düştüğümde başımda bir ıslaklık vardı. Ben terledim sandım ancak kanmış. O sırada gözlerim de hiçbir şeyi net görmüyordu, telefondan sağlık ekiplerini aradım. Yerimizi tarif edemedik. Arkadaşım Ramin, elbiselerini yaktı, yerimizi öyle belirlediler" dedi."İyileşince tekrar dağa çıkacağım"Beyin kanaması geçiren, boynunda ve bacaklarında kırıklar bulunan Jamali, "İyileştiğinde tekrar dağa çıkar mısın?" sorusuna ise, "Evet, neden çıkmayayım ki, tabi ki çıkarım" diye cevap verdi. Öte yandan olayda yaralanan Ramin Sasari'nin ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yeni görüntüler ortaya çıktıAyrıca amatör dağcıların dağa çıkarken ve mahsur kaldıkları anda cep telefonlarıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dağa çıkan gençlerin manzara karşısında büyük mutluluk duydukları görüldü. Dağda mahsur kaldıkları görüntüde ise, dönüş yolu bulamadıkları ve kayalık alanda mahsur kaldıkları görüldü.(Aİ-MK-Y)07.12.2018 15:28:40 TSINNNN