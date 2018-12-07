Nişanlısına kızıp intihara kalkıştı, felç kaldı!

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl boyunca kazazede ve hastaların yardımına koşan Acil Tıp Teknisyeni Yasemin Durkal, tartıştığı nişanlısına kızıp gerçekleştirdiği intihar teşebbüsünün ardından ise eski sağlığını arıyor. İpten nişanlısı tarafından alınan Yasemin 5 yıl süren tedaviye rağmen halen daha konuşamıyor, hareket edemiyor.
Giriş Tarihi: 7.12.2018 15:34Güncelleme Tarihi: 7.12.2018 15:48
Gaziantep'te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu.