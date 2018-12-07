Son dakika haber: Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüş

Mersin'in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç'ın babası Onur Kırçıl, "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu dövüp öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.

Vahşet! 2,5 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüşler...

Barbaros Mahallesi'nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B.'ye (41) 5 ay önce babası tarafından emanet edilen 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl "merdivenden düştü" denilerek kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.