Süper Loto sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 6 Aralık

Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen bir kişi oldu ve büyük ikramiye 5.075.157,90 TL kazandırdı. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 75, 4 bilen kişi sayısı 4.077 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 ARALIK MPİ BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 7 bin 335 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 77 kişi 144 lira 85'er kuruş, 3 bilen 73 bin 965 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Niğde merkezden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 562 bin 740 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 873 bin 318 lira 15 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.