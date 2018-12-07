TV’de tanıştığı eşini bıraktı internette tanıştığıyla kaçtı

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Sivas'ta nakliyecilik yapan Ali K. (28) 2013'te bir televizyon programı vasıtasıyla tanıştığı N.K. ile aynı yıl evlendi. Mutlu başlayan evlilikte çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Genç kadın bir hafta önce 3 ve 4.5 yaşında olan iki çocuğunu da alarak iddiaya göre internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı. Karakola giderek şikayette bulunan Ali K. "Çocuklarımdan 5-6 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımın can güvenliği yok. Benim tek isteğim çocuklarım yanımda olsun" dedi. N.K. ise polise şiddet gördüğü için evi terk ettiğini belirtti