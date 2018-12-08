514 gram bebeğe hayat operasyonu

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Konya'da, erken doğan ve anne karnındayken vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğer atardamarı arasındaki ductus damarının kapanmadığı belirlenen Musa- Havva Nur İnce çiftinin 514 gram ağırlığındaki Ebrar bebek, koltuk altından 1 santimetrelik kesiden yapılan operasyonla hayata tutundu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayrullah Alp "Bu hikayenin sonunu biz de çok merak ediyoruz" diye konuştu.