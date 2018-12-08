Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 6 yıl önce diktiler! Kilosu 130 lira...

6 yıl önce diktiler! 130 lira...

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yıl önce 277 dönüme dikilen ağaçları meyve vermeye başladı. Geçen yıl ilk ürün alınan ağaçlardan 2 ton mahsul elde edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018 12:07
6 yıl önce diktiler! Kilosu 130 lira...

Firmanın Genel Müdürü Kenan Yüce, pikan cevizinin kabuklusunun toptan 40- 50, kabuksuzunun 110- 130 lira arası alıcı bulduğunu belirterek, bu yıl 5 ton, gelecek yıl da 10 tonun üzerinde üretim hedeflediklerini söyledi. Rus iş insanı Aslan Gaboev, 2012 yılında Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde diğer ceviz türleri ve çeşitlerine göre iç randımanı yüksek olması ve ılıman iklimlerde de daha az masrafla yetiştirilmesiyle bilinen üretimine yöneldi. 277 dönümlük alana dikilen pikan cevizi ağaçları 2016 yılında ürün vermeye başlarken, geçen yıl ürün hasadına geçildi

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
6 yıl önce diktiler! Kilosu 130 lira...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN