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Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu

'da, balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin 'e (68) ait olduğu tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 8.12.2018 14:14
Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla denize açılan balıkçılar, yaklaşık 300 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz duran bir cisim fark etti. Hareketsiz nesnenin önce fok olduğunu düşünen balıkçılar yanına yaklaştığında erkek cesedi olduğunu gördü.

Balıkçıların ihbarıyla olay yerine gelen deniz polisi cesedi sudan çıkardı. Cesedin Mustafa Şahintürk'e ait olduğu belirlendi. Üzerinde elbiseleri ve ayağında ayakkabısı bulunan Şahintürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu
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