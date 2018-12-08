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’da feci : 1 ölü, 35 yaralı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2018
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 35 yaralı
Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli hava nedeniyle kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, yolculardan Ali Ertan hayatını kaybederken, 3'i ağır 35 kişi de yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ankara'da da cezaevindeki damadını ziyaretten dönen Emin Balıkçı'nın kullandığı otomobil dereye uçtu. Sürücü Emin Balıkçı (55), dünürü Havva Civelek (58), torunları Betül Civelek (3) öldü. Balıkçı'nın diğer torunu ve kızı yaralandı.
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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 35 yaralı
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