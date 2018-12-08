FETÖ'nün "cennet listesi"ne operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "cennet listesi"nde yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 60'a çıktı.

ÖRGÜT ELEBAŞI BİZZAT DUA ETMİŞ!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, örgüt lideri Fetullah Gülen'in örgüte hizmetlerinden dolayı bizzat dua ettiği şüphelilerin bilgilerine ulaşılması üzerine, 96 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar 60 şüpheli yakalandı.

GAYBUBET EVİ TESBİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma kararlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu Sancaktepe ilçesinde FETÖ'nün "gaygubet evi" tespit edildi. Emniyet güçleri bu evde 2 ayrı şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden birisinin söz konusu dua listesinde yer aldığı belirlenirken, diğer şüphelinin ise FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı Azim Gayrimenkul ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan, daha önce yapılan operasyonlarda tüm aramalara rağmen bulunamayan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Halit Keleş olduğu belirlendi.

HALİT KELEŞ DE YAKALANDI

Şüpheli Halit Keleş hakkında ayrıca işlem yürütüldüğü, dua listesinde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.