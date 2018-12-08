Tümörü temizlenip tekrar nakledildi

Ankara'da karaciğerinde
metastaz gelişen
ve kalbe kan taşıyan
ana damarlarda
tutulum olan Eren
Erdoğan (37), dünyada
çok az sayıda
yapılan operasyon
ile sağlığına
kavuştu. Ankara
Üniversitesi (AÜ)
Tıp Fakültesi İbn-i
Sina Hastanesi'nde
yapılan operasyonda,
vücut dışına
alınarak tümörden
temizlenen ve
ana damarı kanserli
dokudan arındırılan
karaciğer, ultrasonografi
ile görüntülenip
kontrol edildikten
sonra tekrar
hastaya nakledildi.
Genel Cerrahi ve
Organ Nakli Bilim
Dalı Öğretim Üyesi-
Prof. Dr. Deniz
Balcı "Bu ameliyat
tekniği karaciğerden
kaynaklanan
tümörü olan
ve başka organlardan
karaciğere sıçrama
yapmış hastalara
kullanılabilir.
Ülkemizde bizim
yaptığımız ikinci
ameliyat özelliğini
taşıyor" dedi.
Erdoğan ise "Ben
de inandım. Şimdi
iyiyim. Çok ama
çok mutluyum"
diye konuştu.