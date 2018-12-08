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Tümörü temizlenip tekrar nakledildi

Giriş Tarihi: 8.12.2018
Tümörü temizlenip tekrar nakledildi
Ankara'da karaciğerinde metastaz gelişen ve kalbe kan taşıyan ana damarlarda tutulum olan Eren Erdoğan (37), dünyada çok az sayıda yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yapılan operasyonda, vücut dışına alınarak tümörden temizlenen ve ana damarı kanserli dokudan arındırılan karaciğer, ultrasonografi ile görüntülenip kontrol edildikten sonra tekrar hastaya nakledildi. Genel Cerrahi ve Organ Nakli Bilim Dalı Öğretim Üyesi- Prof. Dr. Deniz Balcı "Bu ameliyat tekniği karaciğerden kaynaklanan tümörü olan ve başka organlardan karaciğere sıçrama yapmış hastalara kullanılabilir. Ülkemizde bizim yaptığımız ikinci ameliyat özelliğini taşıyor" dedi. Erdoğan ise "Ben de inandım. Şimdi iyiyim. Çok ama çok mutluyum" diye konuştu.
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Tümörü temizlenip tekrar nakledildi
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