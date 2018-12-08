Tümörü temizlenip tekrar nakledildi

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Ankara'da karaciğerindemetastaz gelişenve kalbe kan taşıyanana damarlardatutulum olan ErenErdoğan (37), dünyadaçok az sayıdayapılan operasyonile sağlığınakavuştu. AnkaraÜniversitesi (AÜ)Tıp Fakültesi İbn-iSina Hastanesi'ndeyapılan operasyonda,vücut dışınaalınarak tümördentemizlenen veana damarı kanserlidokudan arındırılankaraciğer, ultrasonografiile görüntülenipkontrol edildiktensonra tekrarhastaya nakledildi.Genel Cerrahi veOrgan Nakli BilimDalı Öğretim Üyesi-Prof. Dr. DenizBalcı "Bu ameliyattekniği karaciğerdenkaynaklanantümörü olanve başka organlardankaraciğere sıçramayapmış hastalarakullanılabilir.Ülkemizde bizimyaptığımız ikinciameliyat özelliğinitaşıyor" dedi.Erdoğan ise "Bende inandım. Şimdiiyiyim. Çok amaçok mutluyum"diye konuştu.