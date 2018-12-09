Amerikalı babaya mahkemeden ret

ABD'de bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Fabrizio Bisetti'ye, 11 yıllık eşi Begüm Bisetti şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; 11 yıl önce evlenen çiftin 3 çocuğu oldu. Prof. Bisetti'nin annesi 5 yıl önce intihar etti. Profesörün eşine ve çocuklarına karşı tutumu değişti. Prof. Bisetti, eşine eşine karşı fiziksel şiddette bulundu. Ayrıca çocuklarını da Türk vatandaşlığından çıkarttı. 7 gün hapis cezası alan Bisetti'nin, eşi ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verildi. Begüm Bisetti çocuklarıyla birlikte Mart 2018'de Türkiye'ye dönerek boşanma davası açtı. Velayetini istediği 3 çocuk için 2 bin 250 dolar iştirak nafakası istedi. Begüm Bisetti 5 aylık korunma kararının süresinin uzatılmasını istedi. Profesör itiraz etti. Avukatı "7 aydır çocuklarını göremiyor. Türkiye'ye gelerek çocuklarını görmek istemekte" dedi. Mahkeme, profesörün itirazını reddetti.