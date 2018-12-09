Bu da savcıya dolandırıcılık davası

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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Levent Kandemir'in İzmir'de devam eden bir terör soruşturmasına müdahale edip karşılığında menfaat temin ettiği iddia edildi. Hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde mal varlığında orantısız artış tespit edilen savcı görevden uzaklaştırıldı. HSK Başmüfettişliği tarafından yapılan inceleme sonucu Kandemir hakkında soruşturma yapılması talep edildi. HSK 2. Dairesi de gerekli soruşturma ve kovuşturma iznini verdi. Bunun üzerine dosya en yakın Ağır Ceza birimi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma sonucu iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Savcı Levent Kandemir'in, İzmir'deki bir terör dosyasının şüphelileri hakkında soruşturmaya müdahale edeceği kanısı uyandırarak maddi menfaat elde ettiği belirtildi. Levent Kandemir'in İzmir'den gelen bazı kişiler ile makamında görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin birisinde İzmir'de devam eden bir soruşturmaya müdahale vaadiyle para aldığı anlatıldı. İddianamede Savcı Kandemir'in mali durumunda 660 bin 973 liralık açıklanamayan nakit fazlası olduğu tespit edildi. Kandemir hakkındaki iddianamede Yargıtay'a gönderildi.