Cerrah, öğrenci evinde öldürüldü

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ElazığFırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, çağrıldığı öğrenci evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Olay, merkez Nailbey mahallesi, Tuncay sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Doç. Dr. Mustafa Girgin, öğrenci evine çağrıldı. Burada doktor ile evdeki öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Bağrışmaları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Girgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.