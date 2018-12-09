Cezayir’de Türk dizileri fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

ülkelerinde son yıllarda büyük popülarite kazanan Türk dizileri Cezayir'de tutkuyla izleniyor. Bir dönem Meksika, Brezilya ve Mısır dizilerinin rüzgârına kapılan Cezayirliler, şimdi de Türk dizileriyle ekran başına kilitleniyor. Cezayir'deki pek çok kanalda Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler yayınlanıyor. Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Kültür sanat araştırmacısı ve yazar Faysal Metavi, Türk dizilerinin son yıllarda Meksika, Brezilya, Mısır ve Suriye dizilerini geride bıraktığını, yüksek kaliteli yapımlar olduğu için Cezayirlilerin ilgisini çektiğini belirtti.