Mucizesin bebek!

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan bir yıllık evli Sadrettin ve Leman Güneşsu çifti, sene başında bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebekte 16 haftalıkken yapılan kontrollerde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi. Birçok sağlık merkezine giden aileye, bebek idrarını yapamadığı için bu durumun yol açtığı amniyon suyu azalması ve böbrek yetmezliğinin ölüm riskine neden olduğu söylendi. Anne karnında ameliyatın başarı oranının çok düşük olduğu için bebeğin ameliyat edilemeyeceğine karar veren doktorlar, anne ve babaya gebeliği sonlandırılması gerektiğini anlattı. Umutlarını kaybetmeyen ve çare bulmak için internette arama yapan çift, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Ö��retim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'ın bu alanda başarılı operasyonlar yaptığını öğrendi. Acil olarak Konya'ya giden Leman Güneşsu, Prof. Dr. Ali Acar'a muayene oldu. Gerekli tetkiklerin ardından bebek, anne karnında henüz 18 haftalıkken geçirdiği ameliyatla hayata tutundu. Prof. Dr. Acar, "Ameliyatta idrar yollarına girdik ve oraya yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda şant yerleştirdik. Müdahale etmeseydik bebek anne karnında ölebilirdi" ifadelerini kullandı. AAGEBELIĞI sonlandırmayı hiç düşünmediğini vurgulayan anne Leman Güneşsu, "İlk kucağıma aldığımda çok heyecanlıydım. Doğum sonrası yanağıma dokunduğunda 'Ben buradayım, korkma anneciğim,' dedim. Güzel bir duygu" ifadesini kullandı.