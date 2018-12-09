Önüme çıkanı vurdum!

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, önceki gün zabıta memuru Ahmet Altuğ'un (51), görev yaptığı CHP'li Çukurova Belediyesi'ni basarak, aynı zamanda emekli emniyet müdürü de olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı öldüren, zabıta amiri Kenan Özdemir'i yaraladığı katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre bir yıl önce, uzman çavuşluktan ayrılan ve belediyede zabıta olmak isteyen S.Y. ve H.K. ile memur olmak isteyen soyadı bilinmeyen M., bir tanıdık vasıtasıyla Zabıta Müdürlüğü'nde amir olan Ahmet Altuğ ve komiser Habil Aykan ile tanıştı. Belediyede işe aldırma vaadiyle 2 uzman çavuştan 150 bin TL, memur olmak isteyen M.'den de 55 bin TL alan Altuğ ve Aykan, 40 gün içinde işe giremedikleri takdirde parayı iade etme sözü de verdi. Ancak ikili sözünü tutamadı. İddialar ayyuka çıkınca, belediye yetkilileri Ahmet Altuğ'u, "Seni tekrar görevine getireceğiz" diyerek, memur olarak yapı işleri müdürlüğünde gönderdi. Ancak Ahmet Altuğ, tekrar görevine döndürülmedi. Bunun üzerine, önce sosyal medya hesabından, "Aralık ayının onbeşinden sonra kim istifa edecek kim canının derdine düşecek hep beraber göreceğiz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Belediyeyi basıp 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Altuğ tutuklandı. Altuğ'un ilk ifadesinde, "Hakkımda aslı astarı olmayan yolsuzluk iddialarında bulundular. İnsanların yüzüne bakamaz oldum. Eşimle boşanma aşamasına geldim. Belediyede herkes kimin ne yaptığını biliyor. Önüme geleni vururum diyerek belediyeye girdim. Direkt Cengiz'in odasına gidecektim ama önüme ilk Habil çıktığı için onu vurdum" dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Birinin şikayeti üzerine zabıta müdürü bu saldırgan arkadaşı şikayet edenle yüzleştirdiği, onun üzerine de görev yerinin değiştirildiğini biliyorum" dedi.Katliamda ölenler, dün belediyenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde Habil Aykan'ın kızı Elif ile zabıta memurları gözyaşı döktü.